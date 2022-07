"Bolivar" odc. 52. Coraz mniejsze popularność. Streszczenie odcinka [08.08.2022]

Bolivar odc. 52. Streszczenie

Bolivarowi udaje się przekonać Manuelitę, żeby została w Limie. Po chwili wahania, Thorne zgadza się, by żona nie towarzyszyła mu w podróży do Anglii. Manuelita i Bolivar afiszują się ze swoja miłością. To się nie podoba mieszkańcom Limy. Bolivar cieszy się coraz mniejszą popularnością także w Kolumbii. Kongresowi nie podoba się, że generał sam napisał nową konstytucję. Paez panoszy się na prowincji Wenezueli. Kongres postanawia przywołać go do porządku na próżno. Bolivar postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i wyrusza do Bogoty. Manuelita zostaje w Limie i postanawia nieść pomoc głodującym żołnierzom armii patriotycznej. To z kolei jest nie w smak pułkownikowi Bustamante, który podburza żołnierzy przeciw Bolivarowi.