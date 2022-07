"Bolivar" odc. 53. Nowa konstytucja. Streszczenie odcinka [09.08.2022]

Bolivar odc. 53. Streszczenie

Mateo Cortazar obiecuje pułkownikowi Bustamante wsparcie, w zamian za pozbycie się Manuelity z miasta. Pułkownik ochoczo na to przystaje i skazuje ją na banicję. W drodze do Quito Manuelita spotyka generała Cordovę, który obiecuje się nią zająć. Tymczasem Bolivar dociera do Bogoty. Przez jednych jest witany z entuzjazmem, innym jego przyjazd jest nie w smak. Solą w oku wielu senatorów jest nowa konstytucja autorstwa generała. Senator Sotomayor zaprasza Marcelę na przyjęcie wydawane na cześć Bolivara. Marcela broni się przed pójściem. Obawia się, że może spotkać duchy z przeszłości. Berta odkrywa, że pewien znajomy nie jest tym, za kogo się podaje.