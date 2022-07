"Bolivar" odc. 54. Posłuszeństwo rządowi w Bogocie. Streszczenie odcinka [10.08.2022]

Bolivar odc. 54. Streszczenie

Maria Antonia postanawia spotkać się z bratem i omówić przyszłość ich majątku. Bolivar jest zaniepokojony sytuacją w Wenezueli i wyrusza na równiny, by spotkać się z Paezem, który wypowiedział posłuszeństwo rządowi w Bogocie. Generał zabiera ze sobą Gervasia, który jedzie do Caracas w roli kuratora. To się nie podoba Bercie, która zna przeszłość świeżo upieczonego nauczyciela. Postanawia działać i zwraca się o pomoc do Saldarriagi. Jose odwiedza Marcelę w szkole. Młoda kobieta jest przerażona nagłym pojawieniem się ducha z przeszłości, ale Jose zapewnia ją, że nie wyjawi nikomu, czym się zajmowała przed przyjazdem do Bogoty. Manuela jest w drodze do Quito, towarzyszy jej pułkownik Cordova, którego zachowanie pozostawia wiele do życzenia.