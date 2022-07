"Bolivar" odc. 55. Wybór nowego prezydenta. Streszczenie odcinka [11.08.2022]

Bolivar odc. 55. Streszczenie

W drodze do Wenezueli Bolivar spotyka się z siostrą, Marią Antonią, która opowiada mu o tragicznej sytuacji jego rodaków. Generał postanawia ratować sytuację i nie dopuścić do dalszego rozlewu krwi - idzie na ugodę z generałem Paezem. Tymczasem senatorzy w Bogocie opijają porażkę Bolivara w Peru. Kongres w Limie mianował nowego prezydenta i odrzucił konstytucję autorstwa Wyzwoliciela. Berta i Saldarriaga nie ustają w wysiłkach, by skompromitować Gervasia, który nieświadom tego, co się dzieje, podąża do Caracas, by wywiązać się z misji powierzonej mu przez Bolivara. Manuelicie udaje się dotrzeć do Bogoty. Zatrzymuje się w świeżo odnowionym domu swojego kochanka i zaprzyjaźnia się z Marcelą.