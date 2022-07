"Bolivar" odc. 56. Huczne przyjęcie i niemiła niespodzianka. Streszczenie odcinka [12.08.2022]

Bolivar odc. 56. Streszczenie

Julio Herrera wraca wcześniej z wyprawy do Wenezueli - w domu czeka go niemiła niespodzianka. Po raz kolejny ponawia próby uzyskania rządowej posady i udaje się do Santandera. Dochodzi do zgrzytu między dawnymi towarzyszami broni. Santander wdaje się w sprzeczkę z Bolivarem i traci posadę wiceprezydenta. Niemniej za namową przyjaciół postanawia zachować się dyplomatycznie. Organizuje huczne przyjęcie na cześć brytyjskiego konsula i zaprasza wszystkich wpływowych ludzi w Bogocie włącznie z Wyzwolicielem. Całe miasto szykuje się na bal. Na scenie pojawia się siostra Nicolasy, Bernardina, która ma nadzieje przyćmić wszystkie damy na przyjęciu. Ma swój ukryty cel.