"Bolivar" odc. 57. Propozycja nie do odrzucenia. Streszczenie odcinka [12.08.2022]

Bolivar odc. 57. Streszczenie

Między Juliem i Bertą jest coraz gorzej. Zrozpaczona Berta wymyka się w tajemnicy do spowiedzi - surowy ksiądz zadaje jej pokutę, na którą udręczona kobieta nie chce przystać. Zgorzkniały Julio coraz częściej zagląda do tawerny, gdzie znajduje nowych kompanów. Marceli udaje się przerobić mundur Bolivara na czas. Po wielu perypetiach strój wyjściowy trafia znów do generała. Senator Sotomayor zaprasza Marcelę na przyjęcie i składa jej propozycję nie do odrzucenia. Ku niezadowoleniu Santandera, Bolivar bryluje na przyjęciu. Napięcie między dwoma politykami jest coraz bardziej widoczne, dochodzi do scysji w obecności brytyjskiego konsula.