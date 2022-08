"Bolivar" odc. 58. Ardila zostaje zamordowany. Streszczenie odcinka [13.08.2022]

Bolivar odc. 58. Streszczenie

Marcela wymyka się z przyjęcia w towarzystwie Jose. Ksiądz Ardila wraca do kościoła, gdzie zaskakuje rabusiów, co przypłaca życiem. Napięcie między Bolivarem i Santanderem rośnie. Kością niezgody jest ostateczna wersja konstytucji. Julio Herrera dopuszcza się coraz większych aktów przemocy wobec żony. Przekonana o własnej winie Berta, znosi to z godnością. Bolivar postanawia przykładnie ukarać zabójców księdza. Dzięki pomocy Berty odkrywa, kto popełnił zbrodnię. Nakazuje poszukiwania zbiegłego pułkownika. I tu do akcji nieoczekiwanie wkracza Sereno.