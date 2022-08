"Bolivar" odc. 62. Władza absolutna. Streszczenie odcinka [18.08.2022]

Bolivar odc. 62. Streszczenie

Fernando odwiedza Madame Rocha. Spotkanie zapowiada się interesująco, niemniej zostaje przerwane przez Manuelitę, która ma ważne wieści dla bratanka Bolivara. Generał jest w drodze do Bogoty. Manuelita postanawia zgotować mu powitanie godne bohatera. Część senatorów postanawia wesprzeć Bolivara i nie dopuścić do wprowadzenia konstytucji Santandera w życie i daje generałowi władzę absolutną w sprawach publicznych. Zachęcona tym sukcesem Manuelita wpada na pomysł zorganizowania hucznego przyjęcia na cześć kochanka. Bolivar nie jest w nastroju do świętowania, bowiem właśnie doszły go niepokojące wieści z południowych prowincji. Madame Rocha i bywalcy jej salonu znaleźli się w kropce. Za wszelką cenę nie chcą dopuścić, by Bolivar znów zdobył nad nimi przewagę, niemniej postanawiają wybrać się na urodziny świeżo upieczonego dyktatora.