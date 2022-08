"Bolivar" odc. 64. Gervasio trafia do więzienia. Streszczenie odcinka [19.08.2022]

Bolivar odc. 64. Streszczenie

Bywalcy salonu Madame Rocha bezustannie knują przeciw Bolivarowi. Do grona spiskowców dołącza pułkownik Guerra. Zamknięty w celi Gervasio podsłuchuje rozmowę pułkownika z generałem Padillą. Udaje mu się zaalarmować Marcelę na czas. Niedoszli spiskowcy odkrywają, jaką rolę Marcela pełniła w ich środowisku. Sotomayor odwiedza ją i odbywa z nią poważna rozmowę. Nicolasa nie ustaje w wysiłkach, by zbliżyć się do bratanka Bolivara. Związek Rocio i Aponte przechodzi kryzys. Berta stara się zorganizować Juliowi pogrzeb godny bohatera. Tymczasem zbliża się maskarada i rocznica bitwy nad rzeką Boyaca. Mimo złego stanu zdrowia, Bolivar postanawia uświetnić uroczystość swoją obecnością. Nie wie, że może przypłacić to życiem.