"Bolivar" odc. 65. Zapobiegnięcie morderstwu. Streszczenie odcinka [20.08.2022]

Bolivar odc. 65. Streszczenie

Spotkanie Fernanda z panią Rocha kończy się zgrzytem, niemniej kobieta zdaje się wciąż darzyć młodego Bolivara względami. Postanawia popsuć szyki bywalcom swojego salonu, którzy mają niecne plany wobec Wyzwoliciela. Dzięki niej na maskaradzie nie dochodzi do mordu. Aponte odchodzi z pracowni mistrza Figueroa i znajduje schronienie u Marceli. Berta z wolna przychodzi do siebie po śmierci męża. Saldarriaga składa jej pewną propozycję. Rocio niespodziewanie spotyka znajomego księdza, który namawia ją do ślubu z Aponte. Manuelita wraca do łask Wyzwoliciela, który daje wiarę jej słowom i postanawia zdemaskować spiskowców - prowokuje ich do kolejnej akcji.