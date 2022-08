"Bolivar" odc. 66. Spiskowcy nie próżnują. Streszczenie odcinka [22.08.2022]

Bolivar odc. 66. Streszczenie

Mąż Nicolasy wraca do kraju. To komplikuje sprawy między nią i Santanderem. Choroba daje się we znaki Bolivarovi. Niestety jest głuchy na dobre rady doktora Moore'a. Manuelita zleca Apontemu namalowanie portretu generała i serii obrazów o tematyce batalistycznej. Malarz jest przeszczęśliwy. Coraz bardziej zadomawia się u Marceli. Niemniej jego była partnerka, Rocio, nie daje za wygraną. Spiskowcy nie próżnują. Okazuje się, że ich misterny plan musi być wprowadzony w życie wcześniej niż sądzili.