Bombowiec w sadzie, czyli (ponad) pół wieku Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych [ZDJĘCIA]

Trzydzieści wybrakowanych krów

Otwarcie szkoły było zwieńczeniem kilkuletniego okresu przygotowań i budowy. Decyzja o lokalizacji szkoły zapadła na początku lat 60. ubiegłego stulecia. W sadzie, należącym do Stacji Hodowli Roślin z Jakubowicach wytyczono kwadrat o boku 200 metrów. Na czterohektarowym obszarze miały powstać szkolne zabudowania, a gospodarstwo SHR miało zostać przejęte przez szkołę. Jego kierownik nie miał jednak zamiaru dzielić się tym, co najlepsze. Stanisław Kaczmarczyk, były nauczyciel i działacz społeczny wspominał, co szkoła otrzymała w spadku po gospodarstwie: