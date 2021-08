„Bombowy żart” na lotnisku w Balicach. Pasażer zapewnił sobie mandat i zakaz lotu, kapitan nie wziął go na pokład Barbara Ciryt

Straż Graniczna skontrolowała bagaż "dowcipnego" 50-letniego pasażera Fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej

Pasażer lotu z Krakowa-Balic do Oslo chciał być dowcipny, a okazało się, że kapitan samolotu odmówił zabrania go na pokład. 50-latek ze Śląska wcześniej w żartach mówił do obsługi podróżnych, że w bagażu ukrył "dwie bomby". Na miejsce wezwano funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy rozpoczęli działania minersko-pirotechniczne.