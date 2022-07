Borówka wpłynęła na historię i losy świata. Zwyczajna czarna jagoda!

Proszę sobie wyobrazić postój na borówkowej polanie. Człek pełza na kolanach i pochłania owoce pełnymi garściami. Potem z wybrudzonym odzieniem włazi do samochodu. Nowe spodnie kupi bez żalu, za to tapicerka samochodu to kłopot. Plamę trzeba zmoczyć wodą. Potem użyć kwaśnego mleka. Takie prosto od krowy działa cuda. Sklepowe, na bazie pasteryzowanego mleka można sobie podarować. Wiem, wiem. Gdzie znaleźć krowę? Bywają tu i ówdzie w górach. Jeszcze… Potem woda, ściereczka i dużo cierpliwości.

Najciekawsze na koniec.

Borówka wpłynęła na historię i losy świata. Wedle zielarzy wywar z borówek ma przyspieszać krzepnięcie krwi i łagodzić objawy nieuleczalnej kiedyś hemofilii. Domorosły zielarz i mnich zarazem o imieniu Rasputin kilkakroć uratował borówką życie ostatniego carewicza Aleksego. Diaboliczny mnich zdobył niewyobrażalne wpływy na dworze. Każde życzenie spełniał Mikołaj II lub jego żona. Dwór spiskowała, car zaniedbywał obowiązki naczelnego wodza. Wojenne klęski przyczyniły się do wybuchu bolszewickiej rewolucji. Kamyczkiem, który ruszył lawinę dziejów, była borówka w rękach przebiegłego Gigorjija Jefimowicza Rasputina. Zwyczajna czarna jagoda!