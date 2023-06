Boże Ciało 2023. Kiedy wypada? Czy wierni powinni tego dnia uczestniczyć we mszy świętej?

Boże Ciało 2023 już w najbliższy czwartek

Obchody związane z Bożym Ciałem

Uroczystość Bożego Ciała (Corpus Christi) została ustanowiona w 1264 roku przez papieża Urbana IV, który uważał, że ma ona stanowić „zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie mogła być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia”. Zalecił również wiernym, aby powstrzymywali się tego dnia od prac niekoniecznych i pobożnie świętowali. W Polsce święto to obchodzone jest od XIV wieku. Jako pierwszy wprowadził je do kalendarza Biskup Nankier w 1320 roku w diecezji krakowskiej.

Boże Ciało jest świętem nakazanym, co oznacza, że wierni mają tego dnia obowiązek uczestnictwa we mszy świętej. Ponadto co roku w każdej parafii odbywają się procesje. W Polsce ich tradycja sięga XV wieku. Mają one formę uroczystych przemarszów ulicami miasta, podczas których wierni zatrzymują się przy czterech ołtarzach – przy każdym z nich odczytywane są fragmenty z Ewangelii wg św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza lub św. Jana. Ponadto cztery ołtarze symbolizują cztery strony świata, w których należy głosić Słowo Boże.

Podczas procesji dzieci w strojach komunijnych lub ludowych sypią na ziemię płatki kwiatów, tworząc tym samym dywan, po którym idzie celebrans, czyli duchowny, który trzyma w rękach monstrancję z konsekrowaną hostią, czyli z Najświętszym Sakramentem. Warto jednak pamiętać, że pochód w procesji nie jest równoważny z udziałem w Eucharystii.