Brain Park na Grzegórzkach z prestiżową platyną. Pierwszy krakowski biurowiec z certyfikatem WiredScore

Kompleks tworzyć będą trzy dziesięciokondygnacyjne budynki. Do tego dwa poziomy podziemnych garaży, pięć tarasów, 485 miejsc parkingowych dla samochodów oraz kilkaset miejsc dla rowerów, a także kilkadziesiąt stacji do ładowania elektrycznych samochodów, rowerów i hulajnóg

Dziesięć kondygnacji nadziemnych i dwie podziemne. 43 000 mkw. powierzchni oraz blisko 500 miejsc parkingowych. Do tego gwarancja m.in. najlepszej jakości łączności cyfrowej - potwierdzona specjalnym „platynowym” certyfikatem WiredScore. Takiego kompleksu biurowego, jak Brain Park na Grzegórzkach, jeszcze w Krakowie nie było. – Naszą ambicją jest dostarczać nowoczesną i komfortową przestrzeń do pracy – zapewnia Joanna Nicińska, dyrektor regionalna w dziale projektów komercyjnych Echo Investment.

Brain Park, zajmujący spory teren w okolicach skrzyżowania alei Pokoju z ulicą Fabryczną, to nie tylko supernowoczesny kompleks, ale także świetnie przemyślany zespół biurowców. Nie bez powodu w jego nazwie pojawia się słowo „brain”.

Brain Park - nowoczesne rozwiązania i nowe trendy

Brain Parku wybrały już takie firmy jak: PepsiCo, ALDI EPAM Polska i Mercator Medical Echo Investment Już na etapie projektowania inwestor założył, że Brain Park będzie jednym z najnowocześniejszych kompleksów biurowych w stolicy Małopolski. I tak też się stało. – Ponadczasowa architektura, wielofunkcyjne przestrzenie, ekologiczne i zrównoważone rozwiązania wpisane są w DNA realizowanych przez nas inwestycji. Równolegle, wraz ze zmieniającymi się potrzebami biznesu i trendami, podnosimy rangę naszych projektów poddając je ocenie w różnych kategoriach. Brain Park to inwestycja projektowana i realizowana z uwzględnieniem wielu nowatorskich rozwiązań – podkreśla Joanna Nicińska.

Inwestycja była prowadzona w sposób zrównoważony, budynek jest więc przyjazny środowisku i efektywny energetycznie, a także zapewnia możliwie najwyższy komfort oraz mnóstwo udogodnień pracownikom. Nic więc dziwnego, że spełnił standardy certyfikatu BREEAM Interim i to na poziomie Excellent. Pierwsze dwa segmenty – A i B - oddano do użytku w listopadzie 2022 roku. Do zakończenia pozostał II etap, a więc budynek trzeci o powierzchni około 13 000 mkw. powierzchni.

Co jeszcze jest w nim takiego niezwykłego? Biurowce zostały wyposażone m.in. w spacjalną technologię - RCI Active Pure – dbającą o jakość powietrza dostarczanego do poszczególnych biur. Dzięki temu – jak zaznacza inwestor – można dezaktywować zanieczyszczenia PM, a także wirusy, grzyby oraz bakterie, w tym tak groźny wirus jak SARS CoV-2, i to w czasie krótszym niż 1 minuta.

Nie tylko BREEAM, ale też WiredScore

Brain Park, zajmuje spory teren w okolicach skrzyżowania alei Pokoju z ulicą Fabryczną, to nie tylko supernowoczesny kompleks, ale także świetnie przemyślany zespół biurowców Echo Investment Inwestor nie poprzestał jednak na certyfikacie BREEAM. Postanowił zdobyć kolejny - WiredScore. Dlaczego?

– W dzisiejszych czasach, gdy łączność cyfrowa stała się podstawą wykonywania zadań służbowych, potrzebujemy przede wszystkim stabilności i różnorodności łączy, zarówno internetowych jak i GSM. Dlatego tak istotne są redundancja, zabezpieczenia i planowanie większej przestrzeni w trasach teletechnicznych – wszystko to gwarantuje bezpieczeństwo łączności w danym budynku dziś i w przyszłości. Platynowa certyfikacja dla Brain Park pokazuje zaawansowane i proaktywne podejście Echo Investment do zapewnienia najemcom najlepszych warunków do efektywnego prowadzenia biznesu – stwierdza Renata Hartle, dyrektorka ds. rozwiązań technologicznych w Colliers, firmie, która prowadziła proces certyfikacji. Czym certyfikat WiredScore różni się od innych? Powstał w 2013 roku w Nowym Jorku, a wprowadzono go po to, aby najemcy mieli pewność, że powierzchnia biurowa, którą wynajmują spełnia najwyższe standardy, także w zakresie rozwiązań teletechnicznych i sieciowych.

Chodzi o najlepszą jakość łączności cyfrowej, dostęp do oferty różnych dostawców, ale także rozwiązania techniczne i technologiczne oraz plany awaryjne, dzięki którym – w niespodziewanych i bardzo krytycznych sytuacjach – najemcy będą mogli cały czas pracować. Brain Park spełnił wyśrubowane warunki procesu certyfikacji, uzyskując status Platinum, a więc najwyższej noty w tym systemie. Dlaczego dostęp do odpowiedniej i wydajnej sieci jest aż tak istotny? Gartner, firma specjalizująca się w zagadnieniach strategicznego wykorzystania technologii, wyliczyła, że każda minuta braku dostępu do internetu „kosztuje średniej wielkości firmę 5600 dolarów”. Nic więc dziwnego, że coraz więcej najemców zwraca uwagę nie tylko na jakość sieci, ale także na gwarancję niezakłóconego do niej dostępu. – Dla międzynarodowych najemców bezproblemowa łączność cyfrowa szybko stała się jednym z najważniejszych udogodnień podczas poszukiwania powierzchni biurowej. Wspaniale jest widzieć, jak Echo Investment poważnie traktuje to wymaganie i w pełni wspiera łączność w Brain Park – mówi Laura Klair, liderka rozwoju biznesu w WiredScore.

- Dzięki certyfikacji WiredScore nasi obecni i przyszli najemcy mogą być pewni, że oferowana przez nas przestrzeń zapewni im wydajność, bezpieczeństwo i innowacyjne rozwiązania na najwyższym poziomie – dodaje Joanna Nicińska.

