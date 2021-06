Braki wody w powiecie wielickim. Gminy obiecują budowę nowej infrastruktury Jolanta Białek

Ogromna infrastruktura wodociągowa jest budowana na osiedlu Bogucice w Wieliczce od jesieni 2018 roku. Prace warte ok. 40 mln zł mają zapewnić „wodne" bezpieczeństwo przede wszystkim mieszkańcom miasta fot. UMiG Wieliczka

Ostatnie burze sprawiły, że woda pitna przestała być wykorzystywana do celów gospodarczych, m.in. podlewania ogródków, co poprawiło sytuację w gminnych zbiornikach i sieci wodociągowej. Nie ma jednak wątpliwości, że problem braku wody/spadków ciśnienia w kranach wróci wraz ze zmianą pogody na upalną, na co wskazują prognozy. Wszystkie gminy powiatu wielickiego apelują o rozsądne korzystanie z wody pitnej i szukają sposobów „wodnego” zabezpieczenia mieszkańców na przyszłość.