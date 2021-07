Braki wody w Sułkowie pod Wieliczką. Bulwersacja mieszkańców sięga zenitu

Jak relacjonują mieszkańcy: tylko w ciągu ostatniego tygodnia „suche krany” niemal przez całą dobę były tu trzykrotnie: podczas całego weekendu oraz 29 czerwca. Ponadto pojawiały się krótsze przerwy w dostawach wody lub znaczne spadki jej ciśnienia.

- W ostatni weekend Zakład Gospodarki Komunalnej podesłał tu w końcu dwie cysterny z wodą, ale dopiero po naszych interwencjach – opowiadają mieszkańcy.

Mirosław Drąg, kierownik Oddział Sieci i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce tłumaczy, że wtorkowa przerwa w dostawie wody, rozpoczęta ok. godz. 10, była skutkiem awarii. - Usuwaliśmy ją do ok. godz. 19, potem potrzebny był jeszcze czas na napełnienie zbiorników (mieszkańcy opowiadają, że 29 czerwca woda w kranach pojawiła się dopiero ok. godz. 23 – red.) – mówi Mieczysław Drąg.