Bramkarz Michał Ruman w Rabie Dobczyce rozegrał 400 ligowych meczów. Na zakończenie kariery chciałby zadebiutować w IV lidze

- W lidze debiutowałem w sezonie 1999-2000, w spotkaniu z rezerwami Hutnika w klasie okręgowej. Wszedłem w pięćdziesiątej którejś minucie, przegraliśmy 2:3. Już nie pamiętam, co się działo na meczu. Dla mnie to było wydarzenie, miałem wtedy 18 lat, a wystąpiłem na stadionie wielkiego klubu - wspomina.

39-letni obecnie golkiper pierwszy występ w seniorskiej drużynie Raby zaliczył jeszcze w XX w. Później grał przez dwa i pół sezonu w Grodzisku Raciechowice. Do Dobczyc wrócił w zimie sezonu 2005/06, występuje tam nieprzerwanie do dziś. Jego miejsce między słupkami od lat jest praktycznie niezagrożone.

Czy z tych 400 meczów któryś szczególnie zapadł mu w pamięć? - Trudno wybrać jeden. Było kilka naprawdę fajnych spotkań, zwłaszcza w sezonie 2016-17, gdy awansowaliśmy w Pucharze Polski aż do finału na szczeblu wojewódzkim, pokonaliśmy drużyny z wyższych lig. Zawsze fajnie mi się grało przeciwko Pcimiance, to taki mój ulubiony rywal - mówi. A jego najgorszy występ? - Pewnie, że były mecze, w których puściłem dużo goli, pamiętam na przykład porażkę 1:7 z Pogonią Miechów, to był mój drugi występ w seniorach, chyba najgorszy w karierze. Nigdy się nie zdarzyło, żeby mnie trener zmienił w trakcie meczu z powodu słabiej gry - mówi.

Michał Ruman liczy na IV ligę

Raba po awansie do klasy okręgowej Kraków występuje nieprzerwanie na tym szczeblu od 2008 r. Zazwyczaj plasowała się w czołówce, ale na finiszu zawsze trochę brakowało do awansu. Teraz po 18 z 26 kolejek jest liderem w swoje grupie - w czym spora zasługa Rumana - i ma duże szanse na promocje do IV ligi. Nasz bohater bardzo na to liczy.