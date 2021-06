Po niesławnej pamięci DDT, o którym już zdążyliśmy zapomnieć, na horyzoncie pojawia się kolejny wynalazek Wielkiej Chemii, czyli neonikotynoidy. Nieszkodliwe dla ludzi i śmiertelnie zabójcze dla pszczół. Póki co, nikt nie zawraca sobie głowy pozostałymi owadami, ale jeśli cokolwiek szkodzi pszczołom, to reszcie owadziej braci raczej na zdrowie nie wyjdzie. Tymczasem w arsenale środków na szkodniki pojawia się broń absolutna, czyli feromony płciowe. To najczęściej zapach samicy (rzadziej samca), który w nieodparty sposób wabi płeć przeciwną.

Do tego stopnia, że dysponując znikomą porcją owadzich perfum można w jednym miejscu zgromadzić wszystkie samce czy samice. I zabić, a bez drugiej połowy żaden gatunek nie będzie się rozmnażał. Tym sposobem inwazja szkodnika będzie opanowana. Feromony nie powodują niepotrzebnych strat, nie szkodzą postronnym gatunkom, działają z chirurgiczną precyzją. Trzeba tylko wyizolować i wyprodukować potrzebny zapach, co bynajmniej nie jest trudne. To taka owadzia wersja znanego horroru o pewnym chemiku produkujących pachnidła działające na ludzi.