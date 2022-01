Bronisław Stoch: Z powodu kontuzji Kamil jest przybity, będziemy chcieli go podźwignąć

Trzykrotny mistrz olimpijski został wycofany z Turnieju Czterech Skoczni po dwóch konkursach. Wrócił do domu kilka dni wcześniej niż reszta drużyny i bardzo dobrze ten czas wykorzystał. Wszystko się dobrze układało do momentu wypadku, do którego doszło w środę przed treningiem w Zakopanem.

- Poszła torebka stawowa, noga jest spuchnięta – opowiada Bronisław Stoch. - Pech że tak brzydko stanął i nastąpiło zwichnięcie kostki. No ale tak to w życiu bywa. Nasi skoczkowie ukuli na takie sytuacje powiedzonko: co zrobisz, skały nie zjesz. Z drugiej strony mogło być jeszcze gorzej, bo przecież mógł doznać złamania i wtedy byłby wykluczony na cały rok.

Ojciec skoczka z Zębu ujawnia nam, że Kamil mocno przeżywa ten wypadek.

- Kamilowi strasznie przykro, bo po powrocie do domu odżył, odzyskał świeżość po Turnieju Czterech Skoczni. Zawsze radził sobie z presją, ale tym razem nie szło nikomu i on też chciał troszkę nadrobić. Taki nadmiar motywacji może zepsuć wszystko, może spiąć człowieka tak, że nie da rady już nic zrobić nawet na przeciętnym, a co dopiero na wysokim poziomie. Kamil bardzo dba o to, żeby była w grupie integracja. On nigdy nie odpuścił drużyny, nawet w najtrudniejszych momentach.