Bronowice ostatecznie pożegnają pomnik Koniewa? Taki projekt zgłoszono do budżetu obywatelskiego Małgorzata Mrowiec

Czy wreszcie zniknie wielki i od ponad 30 lat niezdemontowany postument po pomniku Iwana Koniewa, a także rozpadające się i przerastające chwastami betonowe schody, które do niego prowadziły? W przeszłości pojawiło się już wiele pomysłów i koncepcji zagospodarowania terenu po monumencie sowieckiego marszałka, ale od lat kończy się na projektach, które lądują w szufladach. Teraz do tematu cokołu po Koniewie wracają członkowie Rady Dzielnicy VI Bronowice: przygotowali projekt do budżetu obywatelskiego.