Bruk-Bet Termalica Nieciecza po awansie do ekstraklasy mierzy wysoko. Czy jednak zostanie trener Mariusz Lewandowski?

Bruk-Bet Termalica: najpierw młodzi, teraz doświadczenie

Efekty pracy Krzysztofa Witkowskiego, syna właściciela klubu, widać gołym okiem. Rozpoczął ją przed rozpoczęciem minionego sezonu, a dziś drużyna jest już w ekstraklasie. Wygląda na to, że proces budowy zespołu, w którym czynny udział bierze trener Mariusz Lewandowski, jest bardzo przemyślany.

- To proces, który się zaczął rok temu – opowiada Witkowski junior. - Podjęliśmy ryzykowne decyzje, które ostatecznie nam się opłaciły. Postawiliśmy na kilku młodszych zawodników, którzy wykorzystali swoją szansę. Trzon został zbudowany i był koordynowany przez trenera Lewandowskiego, który w dużym stopniu przyczynił się do rozwoju tych zawodników. Plany od początku zakładały awans do ekstraklasy. Teraz czeka nas kontynuacja. Jestem przekonany, że drużyna zostanie wzmocniona, choć trochę w innym stylu.

Na czym polega zmiana strategii transferowej? Otóż po okresie ściągania młodych piłkarzy przyszedł czas na bardziej doświadczonych.