Bruk-Bet Termalica Nieciecza pokazała, że będzie się liczyć w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Wnioski po meczu z Cracovią

Wieść gminna niesie, że Radoslav Latal, by dostać pracę u właściciela klubu Krzysztofa Witkowskiego, musiał obiecać mu, że utrzyma zespół w ekstraklasie. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować prawdziwości tej plotki, ale pewne jest, że czeski szkoleniowiec idzie w dobrym kierunku. Bruk-Bet Termalica bardzo dobrze rozpoczęła wiosenną część sezonu, wygrywając dwa mecze oraz remisując i przegrywając po jednym.

Ostatnie, poniedziałkowe zwycięstwo z Cracovią, zostało osiągnięte w dobrym stylu. Bruk-Bet Termalica zagrała w systemie 4-4-2, koncentrując się na zagęszczaniu środkowej części boiska, przez co odsłania boczne korytarze. Cracovia wykorzystywała to, starając się atakować skrzydłami. Z tego względu boczni obrońcy gości mieli bardzo dużo pracy i nie do końca dobrze się z niej wywiązywali. Słabo zagrał ustawiony na lewej pomocy nominalny obrońca Marcin Grabowski i już w przerwie stracił miejsce na boisku na rzecz Samuela Stefanika.