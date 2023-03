Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Ruch Chorzów. "Słonie" lepsze w hitowym meczu I ligi piłkarskiej Artur Bogacki

Kacper Karasek fetuje gola dla "Słoni" FB/Bruk-Bet Termalica

W meczu Fortuna 1. Ligi, rozegranym 31 marca 2023 r., Bruk-Bet Termalica Nieciecza wygrała na swoim boisku z Ruchem Chorzów. Dzięki zwycięstwu "Słonie" zbliżyły się do wicelidera tabeli, zwiększając swoje szanse w walce o awans. Do chorzowian tracą teraz już tylko 3 pkt. Dla Ruchu to pierwsza ligowa porażka od października ubiegłego roku.