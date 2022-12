Brytyjski pięściarz Tyson Fury wybrał słynnego piłkarza Wayne'a Rooneya na... sparingpartnera

37-letni Rooney, najlepszy strzelec Manchesteru United (253 bramki) w historii, jest fanem boksu i Fury’ego.

- Rozmawiałem z Wayne'em i jest na to (wyzwanie - PAP) gotowy. Nie, to nie żart, to bardzo poważna sprawa. Zgodził się, by przyjechać na około cztery tygodnie i pomóc mi w przygotowaniach do walki z Usykiem. Jest praworęczny, więc będzie musiał się "zmienić" w leworęcznego. Potrzebuję kogoś mniejszego, by przygotować się do walki z Usykiem - powiedział Fury w stacji ITV dodając, że był i jest kibicem Rooneya, który pochodzi z rodziny mającej pięściarskie tradycje.

Gdy na początku grudnia Fury pokonał w Londynie, na stadionie piłkarskiego klubu Tottenham Hotspur, Dereka Chisorę i zachował pas mistrzowski w wadze ciężkiej federacji WBC, Rooney wypowiadał się o nim w superlatywach. Walka zakończyła się w 10. rundzie decyzją sędziego.