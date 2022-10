Brytyjski sprinter Ujah zdyskwalifikowany na 22 miesiące za doping. Czy przyjedzie w czerwcu do Polski?

W próbkach A i B pobranych od 28-letniego sportowca po finale sztafety w Tokio wykryto ostarynę oraz s-23. Obie substancje znajdują się na liście zakazanych sporządzonej przez Światową Agencję Antydopingową (WADA).

Ujah, Zharnel Hughes, Richard Kilty i Nethaneel Mitchell-Blake zajęli na igrzyskach drugie miejsce, za kwartetem z Włoch. Po ich dyskwalifikacji srebrny medal trafił do Kanadyjczyków, a brązowy - do Chińczyków.

Ujah, którego okres dyskwalifikacji rozpoczął się 6 sierpnia 2021 roku, nie będzie mógł brać udziału w zawodach do 5 czerwca 2023 roku.

- Chciałbym wyjaśnić, że nieświadomie spożyłem zanieczyszczony suplement i to był powód, dla którego na igrzyskach olimpijskich w Tokio doszło do naruszenia przepisów antydopingowych. Przepraszam moich kolegów z drużyny, ich rodziny i sztaby wspierające. Przykro mi, że ta sytuacja kosztowała kolegów ze sztafety medale, na które tak ciężko i długo pracowali. I na które zasłużyli. To jest coś, czego będę żałować do końca życia - mówił Ujah po ujawnieniu wyników badań antydopingowych.