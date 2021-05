Brzączowice. Jazda zakończona na słupie [ZDJĘCIA]

FLESZ - Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Do wypadku doszło po godz. 6. Poszkodowany kierowca trafił pod opiekę ratowników, którzy podjęli decyzję o przewiezieniu go do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Myślenicach. Na miejscu pracowały też zastępy JRG Myślenice i OSP Brzączowice.