Brzączowice. Posprzątali brzegi Zbiornika Dobczyckiego Katarzyna Hołuj

Około sześćdziesiąt worków zapełnionych śmieciami to efekt pracy dzieci, młodzieży i dorosłych z Brzączowic i Nowej Wsi. Inicjatywa, żeby uprzątnąć to, co zostawili tu po sobie inni, wyszła od nich samych – mieszkańców, zdaniem których środowisko to wspólna sprawa nas wszystkich.