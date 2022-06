Brzączowice. Zderzyły się dwa jednoślady. Kierowcy nie mieli uprawień do kierowania nimi Katarzyna Hołuj

Na drodze wojewódzkiej w Brzączowicach doszło do zderzenia motocykla z motorowerem. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi, ale żaden nie miał uprawień do kierowania jednośladem. Na skutek zderzenia 17-latek kierujący motorowerem trafił do szpitala.