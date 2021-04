BrzydUla (2) odc. 132. Kolejne przesłuchania policyjne. Streszczenie odcinka [22.04.2021]

BrzydUla (2) odcinek 132. Streszczenie

Angelica żali się Sebastianowi, że siostra nie powiedziała jej o swoim wylocie do Chin. Olszański jest w szoku - Violetta znowu go wystawiła i wybrała pieniądze. Po odsłuchaniu wiadomości od Pauliny Marek jedzie na komisariat. Okazuje się, że nie może wejść - w przesłuchaniu może uczestniczyć jedynie adwokat. Marek wzywa na pomoc Fica. W tym czasie wieść o dramatycznych wydarzeniach z udziałem rodzeństwa Febo obiega całą firmę. Julka i Kuba z pomocą internetu analizują, co poszło nie tak w małżeństwie rodziców. Wszystko ponownie wskazuje na winę Marka.

BrzydUla (2) - małoistotne dobro dzieci

Podczas rozmowy z Pauliną Feliks próbuje ustalić, co zaszło w domu feralnego wieczoru. Obmyślają linię obrony. Władek znajduje przybitego Sebastiana. Zaczynają od rozmowy o rodzeństwie Febo, ale kończą na temacie kolejnego zawodu miłosnego mężczyzny. Ochroniarz proponuje Sebastianowi swoje "terapeutyczne usługi". Niestety, dla Olszańskiego, jego wnioski są mało krzepiące. Marek wraca do domu. Okazuje się, że tylko na moment. Ula ma za złe mężowi, że znowu nie myśli o dzieciach, a tylko o sobie. Między Dobrzańskimi dochodzi do kolejnej kłótni. Marek próbuje wynagrodzić dzieciom swoją nieobecność. Niestety, popełnia małą gafę, która przynosi odwrotny efekt.