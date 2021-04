BrzydUla (2) odc. 133. Gorąca atmosfera po postrzeleniu. Streszczenie odcinka [23.04.2021]

BrzydUla (2) odcinek 133. Streszczenie

W firmie atmosfera wrze - wszyscy mówią tylko o postrzeleniu Aleksa i zatrzymaniu Pauliny. Ania zjawia się na miejscu, żeby ugasić pożar. Niestety, nie ma co zrobić z Karolkiem, więc zabiera go ze sobą do pracy. Prosi Bożenkę, żeby zaopiekowała się chłopcem. Sama idzie w paszczę lwa - na spotkanie ze sfrustrowanymi pracownikami. Niespodziewanie w środku dyskusji w sali konferencyjnej pojawia się Marek. Po spotkaniu z Wróbel zagubiony Adam potrzebuje pomocy. Idzie do Władka. Ten jednak nie ma dla niego czasu - skupiony jest na innym potrzebującym. Turek jest zazdrosny. Wkrótce w gabinecie szefa pojawia się szukająca spokojnego kąta Bożenka z Karolkiem.

BrzydUla (2) - Kolejne paranoje Adama

Niespodziewanie Adam znajduje nowego słuchacza. Po "sesji" dowiaduje się o postrzeleniu Aleksa. Na nowo dostaje paranoi. Paulina i Feliks siedzą przy nieprzytomnym Aleksie. Adwokat martwi się, żeby Febo poparł zeznania siostry. Ona jednak nie ma do tego głowy - dla niej najważniejszy jest teraz brat. Ania dziękuję Markowi za pomoc w konfrontacji. Ich rozmowa szybko schodzi na tematy problemów Dobrzańskich. Przyjaciel potrzebuje rady, ale ta, którą dostaje od Ani, daje mu mocno do myślenia. Zdołowany Marek wychodzi z firmy. Przed windą spotyka Władka, który podpytuje go o samopoczucie. Kiedy ma się już otworzyć, ochroniarz zostaje wezwany. Zrezygnowany Dobrzański wraca do domu.