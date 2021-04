BrzydUla (2) odc. 134. Marek zmienia swoje życie. Streszczenie odcinka [26.04.2021] redakcja

Fic rozmawia z Febo, każe powtórzyć mu wersję wydarzeń, którą powinien powtórzyć na policji. Z kolei Sebastian dowiaduje się, po co Kubasińska poleciała do Chin. Informacje te bardzo go zaskoczą. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jeszcze wydarzy się w 134. odcinku BrzydUli (2), przeczytaj poniższe streszczenie!