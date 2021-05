BrzydUla (2) odc. 138. Nowy plan biznesowy. Streszczenie odcinka [2.05.2021]

BrzydUla (2) odcinek 138. Streszczenie

Ula wraca sama do domu. Nie wie, co zrobić z wolnym czasem i brakiem obowiązków. Czuje się nieswojo. W desperacji idzie do Ani z prośbą o ratunek. Ta z kolei naprawia "szkody" wyrządzone przez teściową. W domu Cieplaków pojawiają się Dąbrowska i Bartek. Agent "gwiazdy" natychmiast przechodzi do nowych ustaleń z Jaśkiem i Wojtkiem - Dąbrowska przestaje szyć i skupi się na budowaniu marki w social mediach. Oczywiście za odpowiednie wynagrodzenie.

BrzydUla (2) - nagły telefon

Paulina odwiedza Aleksa w szpitalu. Brat chce, żeby siostra powiedziała mu prawdę, co łączyło ją z Francesco. Nagle rozmowę przerywa im telefon od wysłannika Capone - Sergiusza. Marek wraca z dziećmi po dniu pełnym atrakcji. Niestety, radosny nastrój mija wraz z kolejnymi niewygodnymi pytaniami od najmłodszych. W domu Szymczyków, mimo nalegań Ani, Ula nie potrafi się wyluzować. Natychmiast znajduje sobie zajęcie, którego brakowało jej we własnym domu. Po winnym wieczorze z przyjaciółką Ula wraca do domu.