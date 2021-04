BrzydUla (2) odc. 142. Czy Bartek zawalczy o Ulę? Streszczenie odcinka [06.05.2021]

BrzydUla (2) odcinek 142. Streszczenie

Po rozmowie z Sebą Marek odzyskuje grunt pod nogami - dociera do niego, że nadmiar myśli mu szkodzi. Po południu Dobrzański spotyka się z terapeutką. Kobieta zadaje mu trudne pytania, na które nie potrafi jej, ani sobie, odpowiedzieć. Violetta odwiedza Fica. W tym czasie mecenas rozmawia z Pauliną. Nie chce jednak zdradzić się przed żadną z klientek. Kubasińska szykuje się do kolejnej bitwy z panem Hu w Chinach - prosi Feliksa, żeby poleciał razem z nią.

BrzydUla (2) - nieporozumienie za nieporozumieniem

Dąbrowska odwiedza Alę. Wypytuje ją o kryzys w małżeństwie Uli. Po wyjściu od Cieplaków kobieta zachęca Bartka, żeby zawalczył o swoją dawną dziewczynę. Z kolei Ala dzwoni do Uli i prosi ją o spotkanie. Violetta przyjeżdża do F&D. Sebastian wykorzystuje sytuację, żeby ją przeprosić za swoje zachowanie i podejrzenia. Niestety, podczas rozmowy dochodzi do kolejnych nieporozumień. W końcu Sebastian składa Violi zaskakującą propozycję.