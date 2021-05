BrzydUla (2) odc. 143. Paulina wpada w szał. Streszczenie odcinka [07.05.2021]

BrzydUla (2) odcinek 143. Streszczenie

Marek zaczyna powoli urządzać swoje mieszkanie. Prosi Sebastiana, żeby przechował u siebie w gabinecie część jego rzeczy. Przyjaciel korzysta z okazji, żeby poinformować go o planowanym urlopie. Okazuje się, że nikt nie wydał dyspozycji na zatrudnienie asystenta dla MiroSławo. Budżet nie został klepnięty przez księgowość, a Angelica nie wydzwoniła kandydatów na rekrutacje. Oburzeni projektanci natychmiast donoszą o wszystkim Paulinie, która postanawia wyjaśnić sprawę. Jej gniew kieruje się na Turka, który reaguje na konfrontację z nią dziwnym spokojem.

BrzydUla (2) - Paulina wpada w szał

Wkrótce Bożenka odkrywa, co się kryje za spokojem Turka. Ula wpada na pomysł, jak ratować sytuację z projektantami - wzywa do F&D posiłki. Jasiek i Wojtek szykują się do kolejnej "przepychanki" z dbającym o interesy Dąbrowskiej i Bartkiem. Nagle dostają telefon od Uli. Wściekła Paulina wyżywa się na Adamie za to, że ją okłamał w sprawie budżetu na asystenta. Doprowadzona do ostateczności informuje go o swojej decyzji. W jednej chwili Turek odzyskuje "przytomność".