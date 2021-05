BrzydUla (2) odc. 145. Kolejna podróż do Chin. Streszczenie odcinka [11.05.2021]

BrzydUla (2) odcinek 145. Streszczenie

Violetta i Sebastian rozmawiają o wspólnej podróży do Chin na kolejne starcie z panem Hu. Kobieta jest wdzięczna za okazane wsparcie. Niestety, Fic nie podziela ich entuzjazmu - Sebastian nie może lecieć z Violettą. Ula podjeżdża taksówką pod szkołę dzieci. Na miejscu jest również Marek. Okazuje się, że wpadli w pułapkę zastawioną przez Julkę i Kubę.

Brzydula (2) - Marek nie dotrzymuje obietnicy

Adam zdobywa się na odwagę i idzie skonfrontować się z Pauliną. Oświadcza, że nie ma zamiaru oddawać swoich udziałów, ani tym bardziej odchodzić z firmy. Jest gotów walczyć o swoje sprawy do końca. Wściekła prezes wpada jak burza do księgowości i każde pracownicom zablokować Turkowi dostęp do wszystkiego. Po jej wyjściu w pokoju księgowych zjawia się Adam z podobną prośbą, tylko dotyczącą Pauliny. Ula wraca do domu. W tym czasie Marek zabiera dzieci do swojego nowego mieszkania. Umawiają się na "rodzinny" wieczór gier. Czas mija, a mąż z dziećmi nie przyjeżdżają.