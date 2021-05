BrzydUla (2) odc. 146. Niespodziewane, nocne telefony. Streszczenie odcinka [12.05.2021]

BrzydUla (2) odcinek 146. Streszczenie

Julka budzi się w środku nocy u Marka w mieszkaniu. Prosi ojca, żeby odwiózł ją do mamy. Również Ula nie może spać. Przegląda zdjęcia i wspomina szczęśliwe rodzinne chwile. Nagle dzwoni telefon. W środku nocy dzwoni również telefon Violetty. Kobieta otrzymuje niepokojące wiadomości - wzywa na pomoc Sebastiana i Fica. Nad ranem Marek udowadnia dzieciom, że panuje nad sytuacją. Ma dla nich wszystko przygotowane - nowe ubrania, przybory do higieny. Wszystko, żeby dzieci czuły się jak w domu i prosto od niego mogły pojechać do szkoły. Okazuje się jednak, że jest coś, o czym zapomniał.

BrzydUla (2) - tajemniczy list

Po odsłuchaniu wiadomości od Violetty Sebastian pędzi do hotelu. Drzwi otwiera mu Fic, informując, że Kubasińska bierze kąpiel. Po krótkiej i intensywnej rozmowie z adwokatem Sebastian wychodzi. Pod hotelem zauważa znajomą postać. Marek odwozi dzieci do szkoły, po czym jedzie pożegnać się z terapeutką. Tymczasem Ula odbiera dzieci ze szkoły. Rozmawiają o nowej rzeczywistości. Violetta dowiaduje się, że ktoś o nią pytał. Co więcej, zostawił jej list. Po zapoznaniu się z jego treścią, ukrywa go przed Sebastianem.