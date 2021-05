BrzydUla (2) odc. 149. Ucieczka z hotelu. Streszczenie odcinka [17.05.2021]

BrzydUla (2) odcinek 149. Streszczenie

Bożenka przeżywa kryzys - czuje, że stoi w miejscu. Nie chce iść do pracy. Ania nie wie, jak ją zmotywować. Inaczej niż jej teściowa. W hotelu Violetta w wyśmienitym humorze od rana krząta się po bufecie. Uwagę obsługi wzbudza drobny, ale bardzo dziwny szczegół. Kiedy wraca do pokoju ze śniadaniem, czeka na nią Sebastian. Nagle rozlega się pukanie do drzwi. To Feliks! Okazuje się jednak, że po chwili dołącza do niego ktoś jeszcze.