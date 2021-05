BrzydUla (2) odc. 150. Całkowite beztalencie. Streszczenie odcinka [18.05.2021]

W domu Szymczyków Marek i Ania relacjonują prawnikowi wizytę Kacpra. Adwokat stara się ich namówić na ugodę, która będzie korzystna dla obu stron. Atmosfera gęstnieje, kiedy do dyskusji włącza się mama Maćka. Iza próbuje nauczyć Alana szyć. Jest załamana opornością materii, z którą przyszło jej się zmierzyć. Stara się znaleźć mu inne - mniej wymagające - zajęcie. Nie jest to jednak takie łatwe. Załamana bezużytecznością asystenta Iza wzywa posiłki - Elę.

BrzydUla (2) - rozmowy przy alkoholu

Nagle w pracowni pojawia się MiroSławo. W jednej chwili tajemnica Alana wychodzi na jaw. Paulina od rana jest w dobrym humorze - Aleks wychodzi ze szpitala. Niestety, już od samego wejścia do biura czekają na nią kolejne pożary do ugaszenia. Ula przekonuje ją, żeby nie stawiała na ostrzu noża spraw z Turkiem. Kiedy Febo wychodzi, żeby odebrać brata, Aleks przyjeżdża do firmy. Ma jeden cel - poznać prawdę o siostrze i Francesco. Wieczorem Ula odwiedza Anię. Przy kieliszku wina dochodzą do wniosku, że życie jest za krótkie, żeby się szarpać. Podejmują ważne dla obu decyzje.