BrzydUla (2) odc. 151. Fatalna sytuacja finansowa. Streszczenie odcinka [19.05.2021]

BrzydUla (2) odcinek 151. Streszczenie

Ula przeżywa wyprowadzkę Marka. Między małżonkami dochodzi do niefortunnej rozmowy. Ewa na polecenie Aleksa gromadzi wszystkie archiwa dotyczące finansów F&D. Dosłownie. Febo jest w szoku. Mężczyzna rozgaszcza się w gabinecie Turka, a następnie wzywa go do siebie. Kiedy dyrektor finansowy się nie pojawia, Aleks bierze sprawy w swoje ręce - idzie zasięgnąć informacji od księgowej Matyldy.