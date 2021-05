BrzydUla (2) odc. 152. Wyjazd do Włoch. Streszczenie odcinka [20.05.2021] redakcja

Ula i Violetta wzajemnie się pocieszają po tym, jak ich związki się rozpadły. Z kolei Paulina szykuje się do wylotu do Włoch. Po co tam jedzie? Kogo zdziwi zachowanie Aleksa? Koniecznie przeczytaj streszczenie 152. odcinka BrzydUli (2)!