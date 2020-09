Budowa obwodnicy Rybnej będzie tańsza niż szacowano. Umowa z wykonawcą już podpisana

Koszt budowy obwodnicy Rybnej jeszcze na początku tego roku szacowano na 26,5 mln zł. Gmina pozyskała na to zadanie duże dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości do 76 proc. wartości robót budowlanych. Przy pierwszych szacunkach to dofinansowanie miało wynieść sporo ponad 18 mln zł. Teraz okazało się, że cała inwestycja będzie tańsza.

- Do przetargu zgłosiło się dziewięć firm. Część ofert została odrzucona, bo nie spełniały wymogów. Z firm, których propozycje braliśmy pod uwagę wszystkie zaproponowały ceny niższe niż początkowe szacunki. Ponadto aż trzy zaoferowały zbliżone ceny nieco ponad 10 mln zł lub ponad 11 mln zł - dowiedzieliśmy się w czernichowskim urzędzie gminy.

Najtańszą, wybraną ofertą była propozycja francuskiej firmy COLAS Polska, która wynosi 10 mln 195 971 zł. Umowę z wykonawcą podpisał pełniący funkcję wójta Zbigniew Biernat w obecności przewodniczącego Rady Gminy Czernichów Zbigniewa Kędzierskiego oraz przygotowującego przetarg (ale nie pracującego już w Czernichowie) byłego wicewójta Macieja Gędłka.