Budowanie marki osobistej. Sportowcy mogą czerpać korzyści i pomagać innym. Ważna dyskusja na Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki

Dobry wynik obroni wizerunek?

Dyskusja zaczęła się od pytania postawionego przez prowadzącą spotkanie prof. Barbarę Mróz-Gorgoń, wynikające z powszechnego przekonania: jeżeli sportowiec jest dobry, to jego wizerunek sam się broni, więc po co komu marketing?

- Same wyniki są istotne, ale nie zapomnijmy, że social media są pomostem łączącym z kibicami, z potencjalnymi sponsorami. Pokazujemy się tam kibicom, ale też narażamy się na hejt. Jest to wartość dodana, ale też ryzyko. Dla to bardzo duża nauka, jak kontrolować swoje emocje - powiedziała Andrejczyk.

Sofia Ennauoi: - Social medai to przekaźnik, w której przedstawiamy się, z jakiej chcemy strony. Tam pokazujemy, jak zachowujemy się na co dzień. To łączy nas z ludźmi, którzy się nami interesują, daje im feedback, co lubimy robić. Możemy pokazać dni nie tylko z naszej pracy zawodowej, ale też jakimi ludźmi jesteśmy naprawdę - mówiła. - Wynik sportowy to pierwszy czynnik by stać się rozpoznawalnym sportowcem. Z drugiej strony - mam wrażenie, że marka osobista, dzięki jej naturalności łączenia się z ludźmi, pomaga pokazać nie tylko jako sportowiec, ale jako człowiek.