Budownictwo w Krakowie i Małopolsce hamuje, więc materiały przestały drożeć. Ale i tak są o jedną czwartą droższe niż rok temu

– mówi Marzena Mysior-Syczuk z Grupy PSB Handel S.A, która na bieżąco analizuje sytuację na rynku. W ostatnich kilkunastu miesiącach ceny wielu materiałów, z wielu powodów, rosły szalonym tempie. Doprowadziło to do obniżenia rentowności licznych przedsięwzięć, inne w ogóle przestały się opłacać. Efektem jest intensywne renegocjowanie umów oraz ostre hamowanie na budowach, choć nie wszystkich i nie wszędzie. To z kolei osłabiło popyt na materiały.

Średnio o 25 procent drożej niż przed rokiem, ale ceny izolacji poszybowały o ponad 40 proc.

Kondycja budownictwa w Krakowie i Małopolsce

W statystykach efekt jest rewelacyjny: w samym Krakowie w pierwszym półroczu produkcja sprzedana budownictwa zwiększyła się w ujęciu rocznym aż o 24 proc. Produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 3,5 proc., głównie za sprawą większej liczby robót specjalistycznych (wzrost o 26 proc.) oraz budowy budynków (wzrost o ponad 11 proc.). Wstępne dane GUS mówią, że w pierwszym półroczu 2022 r. na terenie Krakowa oddano do użytkowania 4962 mieszkania, czyli o ponad jedną piątą więcej niż rok wcześniej. Równocześnie jednak GUS raportuje, że w tymże pierwszym półroczu rozpoczęto budowę 3847 mieszkań – co stanowi spadek aż o 27,7 proc. Deweloperzy zaczęli stawiać o ponad tysiąc mieszkań mniej, a indywidualni inwestorzy – dwa razy mniej niż rok temu.

Co dalej z cenami mieszkań i materiałów budowlanych?

Nie ma się co dziwić: banki udzielają w ostatnich tygodniach o dwie trzecie (!) mniej kredytów niż jeszcze wiosną, w efekcie czego pierwszy raz od niepamiętnych czasów spadła liczba obsługiwanych przez nie zobowiązań hipotecznych (więcej ludzi spłaciło kredyt niż zaciągnęło nowy). Na rynku pozostali nabywcy posiadający nadwyżki gotówki – ale i oni przyglądają się rozwojowi sytuacji, a przede wszystkim – rentowności inwestycji. Wprawdzie mieszkania w samym Krakowie zdrożały średnio rok do roku o 13 – 15 procent, ale inflacja w tym samym czasie okazała się być wyższa. A to skłania do poszukiwania innych możliwości ulokowania pieniędzy i studzi popyt na mieszkania.