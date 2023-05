Budynek w centrum Myślenic stoi pusty. To ma się zmienić

Opuszczony przez wydziały Starostwa Powiatowego budynek w centrum Myślenic czeka modernizacja. Powiat chce, aby stał się nową siedzibą kilku jednostek na czele z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego. Dziś zarówno Poradnia, jak i PINB mieszczą się w budynku przy ul. Pardyaka w Myślenicach, w którym i obok którego jest ciasno.

Nie tylko nie ma tam wystarczająco dużo miejsca dla obsługi klientów, ale nie mniejszym problemem jest niewystarczająca liczba miejsc parkingowych.

Tymczasem inny budynek powiatu, przy ul. Słowackiego 36 od ponad roku, czyli od czasu kiedy wydziały (m.in. architektury i budownictwa), które się w nim mieściły zostały przeniesione do nowego biurowca Starostwa przy ul. Drogowców, stoi pusty.

Ma on nieco ponad 723 m kwadrat, a według wyceny z 2021 roku jego wartość to 2,2 mln zł.

Powiat podjął od tego czasu dwie próby wydzierżawienia go, ale nie zgłosił się nikt chętny.

Przygotowania do modernizacji

Różne były zdania z zarządzie, ale ostatecznie, także przy państwa tutaj pomocy, uznaliśmy, że budynek przy ul. Słowackiego należy zmodernizować dla naszych potrzeb, dla potrzeb mieszkańców – mówił kilka dni temu do radnych, na sesji Rady Powiatu starosta myślenicki Józef Tomal.

Dwa dni przed tą sesją otwarto oferty, jakie wpłynęły w drugim przetargu na modernizację tego budynku. Ich rozpiętość sięga od 2 mln 861 tys. zł do 3 mln 461 tys. zł.

Tymczasem kwota, jaką powiat zamierza na to przeznaczyć to 2 mln 896 tys. zł.

Starosta mówił na sesji, że jeśli wkrótce uda się rozstrzygnąć ten ponowiony przetarg (pierwszy został unieważniony) to w przyszłym roku w budynku znajdą swoje nowe miejsce Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach. Ten trzeci dziś mieści się przy ul. Przemysłowej. Rocznie z Poradni korzysta ok. 1300 dzieci i młodzieży, z których to ok. 500 osób jest w stałej terapii pedagogicznej, psychologicznej lub logopedycznej. Ponadto prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, a obecnie realizujemy też program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Wszystko to wymaga odpowiedniej liczby pomieszczeń, a tu, gdzie obecnie się mieścimy jest ich mało. Mamy nadzieję, że to się zmieni, bo w nowej siedzibie planujemy zająć dwa piętra – mówi Mariusz Maniecki, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach.

W planach winda i nowa klatka schodowa

Jak wynika z odpowiedzi urzędników Starostwa na zadane przez nas pytania, miałoby by się stać do końca pierwszego kwartału 2024 roku.

Starostwo Powiatowe w odpowiedzi na nasze pytania informuje także, że plan modernizacji budynku i dostosowania do do potrzeb osób z niepełnosprawnościami obejmuje: budowę nowej klatki schodowej, montaż windy, nowych sieci i węzłów sanitarnych.

Nie ma za to, przynajmniej na razie, żadnych decyzji co do przyszłości budynku przy ul. Pardyaka 2, gdy dojdzie do opuszczenia go przez PINB i PPP.

