Budżet Obywatelski Wieliczki. Ruszyło głosowanie. Do podziału jest 1,5 mln zł Jolanta Białek

W ramach poprzednich edycji budżetu obywatelskiego w gminie Wieliczka powstały m.in. liczne place zabaw. Tego typu propozycje są także w finale WBO 2021-2022 fot. UMiG Wieliczka

Rozpoczęło się głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego (WBO) na lata 2021-2022. Mieszkańcy mogą wybierać – do 15 listopada 2021 – spośród w sumie 38 projektów. Pula funduszy do rozdysponowania w ramach już siódmej edycji WBO wynosi 1,5 mln zł, w tym milion złotych na projekty duże i 500 tys. zł na zadania lokalne.