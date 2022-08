Być jak Lawrence z Arabii

Już sama nazwa Ouarzazate, czy Warzazat na tyle trudna do wymówienia, sprawia, że choć znajdziesz ją na mapach, staje się tajemnym zaklęciem, dostępnym dla nielicznych, świadomych tego, co w niej się kręci. By tam dotrzeć wyruszam z samego rana z Agadiru, pokonuję kilkaset kilometrów, mijam po drodze miasteczka położone w cieniu surowych gór, zwiedzam plantacje szafranu i domy, w których tkane są dywany.

Tak dojeżdżam do miasta w regionie Dara-Tafilalt, rozłożonego u podnóża Atlasu Wysokiego, oplecionego pierścieniami kopalń rudy manganu, kobaltu i miedzi. Ale tak naprawdę, docieram do największego pleneru Afryki, miejsca, o którym scenograf „Gladiatora”, Arthur Max mówił: Jest jak magia. Wchodzisz na wzgórze i nagle znajdujesz się w innym czasie. Ten czas pozwala się rozciągać; można go spowalniać, ale też przyspieszać, poszerzać o obce galaktyki i zmniejszać. Staje się placem, na którym odbywa się targ niewolników, scenerią przygód Lawrence’a z Arabii, domem Kleopatry, etapem życia Dalajlamy, czy miejscem ostatniego kuszenia Chrystusa.