Byli i obecni piłkarze Wisły Kraków w meczu kadry U-19: gol Buksy, błąd Hoyo-Kowalskiego, poprawna gra Starzyńskiego

Hoyo-Kowalski, ostatnio głównie rezerwowy w II-ligowym Hutniku Kraków, popełnił ogromny błąd przy stanie 0:1. Próbując w 44. minucie oddać piłkę do partnera jako ostatni ze stoperów zagrał ją na nogę rywala, który popędził na bramkę. Finom nie udało się zdobyć gola, bo Jakub Ojrzyński sfaulował jednego z nich, co skończyło się rzutem karnym. Polski golkiper wybił piłkę po strzale Niklasa Pyyhtii i wydawało się, że Hoyo-Kowalskiemu upiekł się fatalny kiks sprzed chwili. Nic z tych rzeczy, bo wybicie piłki po karnym za linię końcową oznaczało rzut rożny, a właśnie po jego wykonaniu Finowie po raz drugi skierowali piłkę do siatki.

Wymieniona trójka rozegrała cały mecz. Starzyński, który w Wiśle przez ostatnie tygodnie zaliczał tylko sporadyczne wejścia z ławki rezerwowych, nie jest w optymalnej formie. Miał ogromną ochotę do gry, pokazał kilka udanych akcji i nie miał istotnych strat, lecz w niektórych pojedynkach fizycznych wyraźnie ustępował rywalom z Finlandii i zabrakło z jego strony podania otwierającego kolegom drogę do bramki.

Przegrywający Polacy wzięli się po przerwie ostro do pracy, czego efektem był faul na Mariuszu Fornalczyku w polu karnym. Jedenastkę wykonywał Buksa i choć bramkarz wyczuł jego intencje, piłka po rękawicy wślizgnęła się do bramki. 1:2 i nadzieje Biało-Czerwonych na wyrównanie stały się bardzo realne. Trud zniweczył błąd w ustawieniu obrońców, którzy dopuścili do sytuacji, w której sam na sam z Ojrzyńskim znalazł się Henri Salomaa.

Mogło to nastąpić znacznie wcześniej, lecz bardzo skuteczna okazała się interwencja Hoyo-Kowalskiego z 59. minuty, kiedy to na spółkę z Ojrzyńskim w ostatniej chwili zagrodził piłce drogę do bramki.