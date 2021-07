Były napastnik Wisły Kraków Aleksander Buksa rywalizuje o miejsce w składzie Genoi na letnim zgrupowaniu w Austrii

Buksa podpisał kontrakt z występującą w Serie A Genoą do 30 czerwca 2026 roku. Ponieważ jego poprzednia umowa wygasła, Wisła dostanie za niego tylko ekwiwalent za wyszkolenie, który szacujemy na maksymalnie 220 tys. euro. Włoski klub ma czas na zapłatę do końca lipca.

18-letni reprezentant Polski znalazł się w drużynie wraz z Filipem Jagiełło, 23-letnim pomocnikiem, który przeniósł się do Genoi w styczniu 2019 roku, ale od tamtej pory był już dwukrotnie wypożyczany: najpierw do macierzystego Zagłębia Lubin, a następnie do Brescii.

Buksa na początek przygody z włoskim futbolem został obdarzony zaufaniem przez trenera Davide Ballardiniego i dostał szansę walki o miejsce w pierwszej drużynie. Będzie o nie rywalizował z Flavio Bianchim, Mattią Destro, Andreą Favillim, Eldorem Shomurodovem, Gabrielem Charpentierem i Yayah Kallonem. Niejasna jest przyszłość Gorana Pandeva, który na razie nie przedłużył wygasłego 30 czerwca kontraktu.